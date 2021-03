Amadeus: “Ibra? Ecco cosa mi ha detto ieri a fine serata…”

MILANO – Nel corso della conferenza stampa in vista della seconda serata del Festival di Sanremo, Amadeus, conduttore del programma, ha parlato anche dell’esordio fatto ieri da Zlatan Ibrahimovic sul palco dell’Ariston: “Ibra è un ragazzo molto intelligente, lui in primis ha chiesto fare un ingresso ‘discreto’ nel mondo dello spettacolo. Siamo soddisfatti e contenti di ciò che ha fatto ieri, poi ha un sorriso contagioso. Questa sera si collegherà da Milano, ma domani tornerà qui a Sanremo. Ieri, alla fine della puntata, mi ha confidato di essere stanco: una cosa che in campo non gli capita mai…”.

Questa sera, però, il Milan dovrà fare a meno del suo bomber. L’attaccante svedese si è infatti infortunato domenica scorsa nella partita contro la Roma all’Olimpico. Un problema all’adduttore sinistro, che lo terrà fuori un paio di settimane. Salterà quindi anche l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Manchester United, mentre proverà a farcela per la sfida di ritorno, a San Siro, in programma giovedì 18 marzo. Intanto, di Ibra ha parlato l’ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini, attraverso i microfoni di Sky Sport.

LE SUE PAROLE – “Contro l’Udinese Pioli dovrà fare a meno di giocatori molto importanti. Ma per il tipo di partita che sarà quella con i friulani, al Milan mancherà più Ibrahimovic di Calhanoglu, perché l’Udinese è un avversario tosto, forte fisicamente, che si chiude bene. E’ una squadra organizzata, che cura in maniera particolare la fase difensiva. Il Milan non avrà a disposizione il suo centravanti e se non riuscirà a sbloccare subito la partita, ci sarà da andare a fare battaglia. Mancando anche Mandzukic oltre a Ibra, Pioli si schiererà con Rafael Leao centravanti presumo, ma chiaramente il portoghese ha caratteristiche diverse da Mandzukic e Zlatan”.