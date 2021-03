Milan, i convocati di Stefano Pioli per la partita con l’Udinese

MILANO – Mancano poche ore al match tra Milan e Udinese, che andrà in scena questa sera a San Siro. Stefano Pioli e i suoi vogliono continuare sulla strada presa dopo la vittoria dell’Olimpico contro la Roma, di domenica scorsa. Vittoria che ha ridato morale alla squadra rossonera dopo le ultime brutte prove in campionato e in Europa League. Il Milan però dovrà fare i conti con gli infortuni ancora una volta. Mario Mandzukic e Ismael Bennacer era gli assenti annunciati della partita di San Siro, contro i giallorossi però si sono fermati anche Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu e Ante Rebic. Tutti e tre hanno chiesto il cambio anzitempo.

Chi ha recuperato e chi no

L’attaccante svedese e il trequartista turco non ci saranno, se per il numero 11 era prevedibile il forfait, il nuovo stop dell’ex Bayer Leverkusen è un vero problema. Il calciatore infatti era tornato a disposizione poche settimane fa, dopo la positività al Covid-19, ma la sue ultime prove sono state tutt’altro che da ricordare. Con la Roma però aveva ricominciato ad ingranare, aveva finalmente ripreso la miglior condizione. Presente, invece, Ante Rebic. Il croato sembra aver recuperato e si gioca una maglia da titolare sulla fascia mancina, con Jens-Petter Hauge, il favorito però sembra essere proprio l’ex Eintracht Francoforte.

Intanto Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per il match di San Siro:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Leão, Rebić.

Anche Luca Gotti ha fatto le sue scelte, ecco la sua lista convocati:

PORTIERI: Musso; Gasparini; Scuffet

DIFENSORI: Samir; Ouwejan; Bonifazi; Molina; Nuytinck; Stryger Larsen; Becao; De Maio; Zeegelaar

CENTROCAMPISTI: Makengo; De Paul; Walace; Arslan; Micin; Pereyra

ATTACCANTI: Okaka; Deulofeu; Braaf; Nestorovski; Llorente; Forestieri