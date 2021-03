Milan, Zaccheroni su Tonali, Tomori e la corsa scudetto

MILANO – Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alberto Zaccheroni è tornato a parlare del Milan. Tanti gli argomenti toccati dall’ex allenatore dei rossoneri: Dal dualismo Tomori-Romagnoli, alla stagione di Sandro Tonali con il club meneghino, fino ad arrivare alla corsa scudetto. Ecco che cosa ha detto il tecnico:

“Il dualismo Tomori-Romagnoli? Non credo che alla lunga sarà un problema per il Mila. Anche perché avere giocatori forti in rosa è sempre una buona cosa, una risorsa per una stagione lunga come quella dei rossoneri. In questo momento è davvero difficile tenere fuori l’ex Chelsea, anche perché ha fatto un’ottima figura quando è sceso in campo. E’ aggressivo, sa difendere e lo vedi anche in attacco ogni tanto, inoltre ha dimostrato di avere personalità“.

Poi è stato il turno di Sandro Tonali:

“Sono ancora convinto del fatto che Tonali diventerà un top player. Oggi è difficile trovare uno che fa entrambe le fasi, ha tempi di gioco, oltre a saper lanciare e andare alla conclusione. Quando lo vedo in campo sembra che abbia il freno a mano tirato, ma questa è una cosa normale, ricordo che la maglia del Milan è quella che pesa più di tutte. Al posto di Pioli io me lo coccolerei, ed eviterei di fargli leggere le pagelle, ma con il tempo saprà imporsi“.

La conclusione è dedicata alla corsa scudetto:

“Credo che il Milan dovrà fare una scelta a un certo punto della stagione, scegliere per quale obiettivo correre. Io personalmente punterei sullo scudetto, anche perché solo se punti in alto, potrai arrivare in vetta. Però guai a fare calcoli, questa è una cosa che puoi fare a 2 o 3 giornata dalla fine del campionato. Ora conta vincerle tutte, però fermare l’Inter non sarà semplice, ma se c’è una squadra che può farlo allora quella è il Milan“.