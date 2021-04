Perez: “Superleague? Progetto in standy-by. Juve e Milan non hanno lasciato”.

Le parole del Presidente del Real Madrid e principale realizzatore di quella che doveva essere la Super League europea.

Redazione Il Milanista

MILANO - Florentino Perez, presidente del Real Madrid, è tornato a parlare di Super League, questa volta durante la trasmissione El Larguero su Cadena Ser. Queste sono state alcune delle sue dichiarazioni:

Sul progetto: "Stiamo lavorando a questo progetto da molti anni e forse non siamo riusciti a spiegarlo bene. Sono triste. Lavoriamo da tre anni. La Liga è intoccabile, dove devi fare soldi nei giorni feriali. Il formato Champions è obsoleto e ha interesse solo per i quarti di finale. La scorsa stagione sono stati persi 650 milioni e questo Il formato non funziona. Abbiamo ideato un formato in cui le squadre più importanti d'Europa giocano a partire dall'inizio della stagione. Puoi ottenere più soldi dove i grandi non perdono se sei solidale con gli altri ".

Sulla UEFA: "Non ho mai visto un'aggressività più grande. Dalla UEFA e dalle Leghe. È stato orchestrato e ci ha sorpreso. Quando abbiamo dato la notizia abbiamo chiesto di parlare con la UEFA. Quell'aggressività non l'ho vista. Minacce e insulti, come se avessimo ucciso qualcuno, come se avessimo ucciso il calcio".

Ancora sul progetto: "Noi dodici abbiamo firmato un contratto vincolante, potremmo ospitare altre squadre. Non lo abbiamo spiegato comunque ma non ci hanno dato una possibilità. Non può essere che noi al vertice perdiamo soldi e gli altri guadagnano".

Milan e Juventus sono fuori? "Il progetto è in standy-by. Juve e Milan non hanno lasciato".

E infine sul quando: "2024? Dobbiamo farlo adesso. Non possiamo aspettare tre anni. I soldi vengono da buone partite, dove c'è concorrenza. Bisogna fare partite come Federer-Nadal che interessino i tifosi. Partite di alto livello senza escludere nessuno. . ".