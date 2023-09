Verso Cagliari-Milan: i convocati di Claudio Ranieri per il match

Alle 18:30 il Milan sarà ospite del Cagliari all'Unipol Domus per la sesta giornata di Serie A: questi sono i convocati del tecnico rossoblù

Questa sera alle 18:30 il Milan sarà di scena all'Unipol Domus per affrontare il Cagliari nella sesta giornata di Serie A. I rossoneri sono secondi in classifica a quota 12 punti , mentre i rossoblù sono al penultimo posto con 2 punti .

Il club sardo intanto ha diramato la lista dei convocati di Claudio Ranieri . Nell'elenco rientrano Leonardo Pavoletti , Alessandro Di Pardo e Mateusz Wieteska . Out invece Jakub Jankto e Marco Mancosu , che hanno proseguito nel lavoro personalizzato.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.