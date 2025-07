Agresti: “Leoni? Cifra da titolare per Milan o Inter…”

Stefano Agresti ha commentato l’interesse concreto del Milan, e non solo, per il giovane difensore del Parma Giovanni Leoni

Stefano Agresti ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio, dove ha analizzato in particolare l’interesse del Milan per Giovanni Leoni del Parma.

Sull’interesse per il difensore: “Difficile dare una valutazione. Ci sono grandi club al quale il giocatore è stato proposto a 5 milioni e adesso si stanno mangiando le mani. Siamo di fronte a uno che potrebbe diventare il futuro della nazionale italiana. La cifra di cui si parla è importantissima, è una cifra da titolare in una squadra forte come Inter o Milan”.