Il Milan torna in campo sabato: attesa Rebic, in forse Leao e Mandzukic

MILANO – Dopo un weekend passato senza Serie A, comincia una nuova settimana che porterà al ritorno in campo del campionato con il Milan che sarà impegnato sabato 3 aprile alle 12:30 contro la Sampdoria, nel match valido per la 29esima giornata e in programma a San Siro.

I rossoneri, dopo i cinque giorni di riposo concessi da Stefano Pioli, sono tornati ieri ad allenarsi a Milanello a ranghi ridotti: assenti i convocati in Nazionale, presenti, oltre ad alcuni giovani del vivaio, anche i “grandi” Theo Hernandez, Castillejo, A. Donnarumma, Tatarusanu, Meité, Tonali, Rafael Leao, Rebic e Mandzukic. Come riportato da acmilan.com, ieri i rossoneri hanno svolto un’attivazione muscolare in palestra prima di uscire sul campo dove il gruppo, integrato da alcuni ragazzi della Primavera, ha proseguito il riscaldamento con una serie di esercitazioni tecniche. A seguire lavoro aerobico con una serie di allunghi sul lato lungo del campo, prima di terminare la sessione odierna con alcune partitelle su campo ridotto con le porte piccole. I portieri hanno svolto lavoro specifico con i preparatori. Oggi in programma un solo allenamento mattutino.

Il punto su Rebic, Leao e Mandzukic

Oltre a ciò che succede nella sede d’allenamento rossonera, bisognerà capire cosa accadrà oggi ad Ante Rebic. In giornata, infatti, arriverà il risultato del ricorso che il club di via Aldo Rossi ha depositato settimana corsa per la riduzione della squalifica da due a una giornata dell’attaccante croato: sarebbe importantissimo per Pioli riavere subito a disposizione il numero 12 per il match contro la Sampdoria. Contro i doriani, intanto, potrebbe recuperare anche Rafael Leao, che sta recuperando dall’infortunio muscolare subito contro il Napoli.

Più difficile, invece, il rientro di Mandzukic: per l’ex Juventus molto probabile un’altra settimana di lavoro per poi tornare in campo a conquistarsi la conferma anche per la prossima stagione non vincolata dall’accesso alla Champions League del Milan; l’attaccante croato potrebbe essere l’arma in più per Stefano Pioli in vista dell’ultima parte del torneo.