Ancora Adani: “I tifosi del Milan hanno il diritto di contestare ma non…”

L'ex difensore Lele Adani ha parlato del Milan ma non solo. Sentite tutte le sue parole in esclusiva a.....

In esclusiva a Radio Deejay ha parlato l'ex calciatore e ora commentatore Lele Adani che ha detto: " Milan? La gente ha il diritto di contestare, ma non può sovrastare la decisione. Conceiçao ha fatto un gran lavoro al Porto ”.

“Tutti i tecnici sono assolutamente ottimi. Penso a De Zerbi o a Sarri . Sono tutti diversi, ma c’è da fare il mercato. Quando è arrivato Inzaghi all’ Inter non c’era grande hype, poi ha vinto”.

