Adani: “Lopetegui? Non ha un gran passato, ma ha allenato la Spagna”

L'ex difensore Lele Adani ha parlato del Milan ma non solo. Sentite tutte le sue parole in esclusiva a....

In esclusiva a Radio Deejay ha parlato l'ex calciatore e ora commentatore Lele Adani che ha detto: “Credo che i giochi siano fatti per la panchina della Juve . Anche il Napoli deve decidere, è un discorso generale. Penso al Milan : sono stati fatti venti nomi, ed è una cosa da capire. Va oltre la situazione della Juventus”.

“ Lopetegui? Soprattutto il Milan , con questi criteri, non avrebbe avuto Sacchi. Non ha un gran passato, ma ha allenato Spagna, Real Madrid , ha vinto col Siviglia. Lì viene chiamata la società, che deve essere forte, sopra le parti”.

