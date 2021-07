acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 9 luglio 2021

Milan, la rassegna stampa del 9 luglio 2021. Con la pubblicazione delle notizie nella rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità. PIOLI APRE LA CAMPAGNA ROSSONERA (Gazzetta dello Sport) Il...

Redazione Il Milanista

Milan, la rassegna stampa del 9 luglio 2021.

Con la pubblicazione delle notizie nella rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità.

PIOLI APRE LA CAMPAGNA ROSSONERA (Gazzetta dello Sport)

Il Milan riparte, oggi il primo giorno a Milanello, i nazionali non ci sono ancora. C'è Zlatan in prima fila: lavorerà a parte, ma vicino ai compagni. Ci saranno Bennacer e Romagnoli. Amichevoli ancora da confermare: l'unica certezza è il match di fine mese, sul campo del Nizza.

LE CERTEZZE DI PIOLI (Tuttosport)

Rispetto a un anno fa, per il Milan non ci sono preliminari e la squadra è più matura. Con l'Atalanta, il Milan è l'unica squadra di vertice a non aver cambiato allenatore. Al tecnico mancano una punta e il trequartista, ma Pioli potrà seguire dal vivo il lavoro differenziato di Ibrahimović, Calabria e Bennacer.

IBRA BRUCIA I TEMPI (Corriere dello Sport)

Parte oggi per il Milan l'annata del ritorno in Champions League, Pioli spera di avere i giocatori giusti nei ruoli che meritano maggiore attenzione per riuscire a migliorare tecnicamente la rosa della scorsa stagione. Ora Ibra non ha più dolori al ginocchio ed è pronto a stupire con la maglia del Milan.

TONALI FATTO, CALABRIA QUASI (Gazzetta dello Sport)

Ieri pomeriggio Sandro Tonali è arrivato in sede e ha sottoscritto il nuovo contratto sino al 2026, la mossa di abbassarsi lo stipendio è stata risolutiva. Davide Calabria guadagnava circa un milione di euro a stagione e ha ottenuto il raddoppio dello stipendio. Sul fronte Kessie, la società ha più risorse a disposizione.

TONALI È FATTA E CALABRIA RINNOVA (Corriere dello Sport)

Oggi sarà ufficiale, l'ex centrocampista del Brescia ora è tutto rossonero, per lui versati altri 7 milioni più 3 di bonus e il cartellino di Giacomo Olzer. Dal canto suo, Davide Calabria prolunga fino al 2025. Il terzino è stato uno dei migliori dello scorso campionato e il suo matrimonio con il Milan proseguirà.

TONALI, CHE ATTO D'AMORE! (Tuttosport)

Si è ridotto lo stipendio di 500mila euro: un gesto molto apprezzato da Maldini e Massara, che denota la volontà di Tonali di rimanere al Milan. I due dirigenti milanisti dovranno anche predisporre il rilancio decisivo per arrivare al sì di Franck Kessie. Intanto, preso il sedicenne paraguaiano Cuenca.

IL MILAN PUNTA PIÙ IN ALTO (Il Giornale)

La missione impossibile del Milan che si rimette in tuta oggi è migliorare il risultato di maggio scorso. I mancati rinnovi di Donnarumma e Çalhanoğlu non hanno scalfito l'umore del popolo dei tifosi, ma rendono essenziale il rinnovo di Kessie. Il Milan ha poi riscattato Tomori e rinegoziato Tonali, prenotato Giroud e arruolato Maignan.

MILAN AL VIA (Leggo)

Milan, si riparte, Champions League da onorare. A Milanello fin da subito Zlatan che proseguirà il percorso di recupero dopo l'operazione al ginocchio. Niente rischi, Ibra tornerà a giocare quando tutto sarà definitivamente risolto. Nelle prossime ore sarà annunciato il rinnovo di Davide Calabria.

BOBO VIERI: "GRANDE NAZIONALE" (Gazzetta dello Sport)

Christian Vieri, che in carriera ha indossato molte maglie fra cui quella del Milan, dichiara sugli azzurri: "Tutto merito di Mancini, giochiamo a calcio e ora siamo avanti. No, non ho mai giocato a Wembley ma ho visto la finale di Champions del 2011. Uno stadio da brividi, ecco perché domenica avrò i brividi".

SERIE A AL VIA IL 22 AGOSTO (Gazzetta dello Sport)

Sono state ratificate dal Consiglio Federale le date del prossimo campionato di A, già stabilite dal Consiglio di Lega. Il calendario sarà presentato il 14 luglio e per la prima volta anche il nostro torneo, come Francia, Spagna e in parte Inghilterra seguirà il calendario asimmetrico: girone di ritorno completamente diverso dall'andata