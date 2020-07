acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 4 luglio 2020

Milan, la rassegna stampa del 4 luglio 2020

IBRA C’È E SCALPITA (Gazzetta dello Sport)

Staffetta con Rebić? Il Milan decide oggi e dietro di lui spazio per tanti. Contro la Lazio, da Saelemaekers a Bonaventura, in cinque in lizza per tre posti. Zlatan dall’inizio può servire a indirizzare una gara vitale per l’Europa rossonera. Pioli si riserva di decidere oggi, lo svedese favorito su Rebić.

TRE GIORNATE DA MILAN: “SERVE IL MASSIMO” (Corriere dello Sport)

Una sola vittoria (con la Roma) contro le prime sei: la settimana degli esami. Oggi la Lazio, poi Juve e Napoli. Pioli: “Possiamo comandare. Concentriamoci solo su una gara alla volta, dobbiamo ottenere il massimo. La classifica è corta davanti a noi, ma anche dietro“.

“LAZIO, È UN ALTRO MILAN” (Tuttosport)

In difesa tornano Conti e Kjær. In mezzo ballottaggio fra Bonaventura e Saelemaekers. Pioli: “Troveranno una squadra diversa rispetto alla gara di San Siro. A Roma dobbiamo essere lucidi e compatti. La Lazio è forte, arrivano da due rimonte importanti. Mancheranno Immobile e Caicedo, ma ci sarà Correa“.

PIOLI VUOLE UN POSTO IN EUROPA (Corriere della Sera)

Mancherà solo la gente. Peccato. Perché una partita così meritava uno show all’altezza anche fuori dal campo. Lazio-Milan di stasera vale un pezzo enorme di stagione. Da una parte come dall’altra. Il settimo posto va difeso con i denti, se il Milan va in bianco rischia di essere superato dal Verona.

LAZIO-MILAN CON IBRAHIMOVIĆ (Repubblica)

Fuori Immobile e Caicedo, Luis Alberto va in attacco. C’è Ibra per Pioli: “La sua condizione può soltanto crescere giocando“. Le formazioni probabili, la Lazio dovrebbe infoltire il centrocampo con Jony e spostare Luis Alberto avanti. Nel Milan i ritorni di Conti, Kjær e Ibrahimović.

LA PRIMA TAPPA PER L’EUROPA (Il Giorno)

Calendario complicato per il Milan, dopo la trasferta a Roma il Diavolo troverà Juventus e Napoli. Spazio tra i titolari a Saelemaekers, il giovane belga preso dall’Anderlecht nel mercato invernale. Gli apre le porte il lieve infortunio di Castillejo. La Lazio è arcigna e cinica, doti che al Milan mancano.

PIOLI, INZAGHI E QUEI POMERIGGI… (Gazzetta dello Sport)

Non è passato un secolo, ma solo cinque anni. Stefano Pioli allenava la Prima Squadra della Lazio, Simone Inzaghi la Primavera. Parlavano tanto di calcio lungo i viali di Formello. Quando Inzaghi viene promosso, Simone rende onore al predecessore-amico, riconoscendo di essere cresciuto anche grazie a lui.

CASTILLEJO FERMO PER 7-10 GIORNI (Tuttosport)

Contro Lazio, Juventus e Napoli, il Milan dovrà fare a meno di Castillejo. Lo spagnolo si è fatto male contro la SPAL e ieri ha svolto gli esami che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale destro. Nuovi controlli fra una settimana.

SENZA IMMOBILE, LA LAZIO TIFA SIRIGU (La Stampa)

Costretto per la prima volta in campo a fare a meno del catalizzatore-goleador Immobile, Simone Inzaghi scrolla le spalle e professa fiducia: “Sono abituato all’emergenza“. Pioli invece sogna il tipico scherzetto dell’ex: “Dobbiamo segnare di più“. La Lazio fa anche il tifo per Sirigu & C. nel Derby di Torino.

SIMONE INZAGHI: “SOLO NOI DUE GARE IN TRE GIORNI” (Il Messaggero)

Lazio con il Milan stasera all’Olimpico. Inzaghi in emergenza, chiede la vittoria col Milan per restare in scia della capolista: “Sono sicuro che faremo una grande gara“. Simone polemizza con il calendario: “Siamo gli unici ad aver giocato due partite in tre giorni“.

