acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 28 luglio 2020

Milan, la rassegna stampa del 28 luglio 2020

MILANO – (fonte: acmilan.com) Con la pubblicazione delle notizie della rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità.

UFFICIALITÀ CON EMIRATES FINO AL 2023 (Gazzetta dello Sport)

Era nell’aria da tempo e ora c’è l’ufficialità: il Milan ha annunciato il rinnovo con lo sponsor di maglia Emirates fino al termine della stagione 2022/2023. In base al nuovo accordo, il club rossonero potrà accogliere nuovi Principal Partner che troveranno spazio sulla manica della maglia.

EMIRATES ALLUNGA AL 2023 (Tuttosport)

Prosegue per altre stagioni la partnership iniziata nel 2010. Cala la parte fissa, aumentano i bonus, spazio ad altri sponsor. Con i bonus per gli obiettivi di squadra, la cifra potrebbe arrivare a superare quella precedente. Ma la grande novità dell’accordo curato da Ivan Gazidis riguarda il decadimento dell’esclusiva di Emirates sulla maglia.

PIENI POTERI A PIOLI (Gazzetta dello Sport)

Il Milan bum bum rende forte il suo allenatore, Elliott pronto a rivedere i piani. Da Ibrahimović a Kjær, da Çalhanoğlu a Bonaventura: la resa dei singoli e del gruppo incide sulle strategie. Non appena Ibra ha saputo della conferma del tecnico, ha cambiato umore e prospettiva.

ÇALHANOĞLU CUORE MILAN (Corriere dello Sport)

I preliminari di Europa League forse non saranno evitati, ma arriva un sì importante. Çalhanoğlu: “Voglio restare qui con Pioli, abbiamo lottato per lui quando tutti parlavano di Rangnick”. Hakan guarda già alla prossima stagione, lui e la squadra vogliono farsi trovare pronti.

DONNARUMMA E IBRAHIMOVIĆ ALLEATI (Tuttosport)

Restaurazione rossonera: insieme stanno progettando la permanenza al Milan e il loro agente Raiola è il grande regista dell’operazione. Il portiere può accettare il rinnovo alla stessa cifra, lo svedese sta trattando i bonus. La situazione di Ibra, che sembrava destinato all’Hammarby, si sta clamorosamente riaprendo.

IBRA IN ELICOTTERO (Gazzetta dello Sport)

Quando Ibrahimović osserva il Milan, osserva qualcosa che gli piace parecchio. Un fascino irresistibile da qualsiasi angolazione lo si osservi. Guardare dall’alto dà un senso di controllo. Non c’è da stupirsi allora del commento di Ibra sui social sul suo arrivo in elicottero nel Centro sportivo rossonero: “Il Presidente sta arrivando”.

IBRAHIMOVIĆ, VOGLIA DI MILAN (Il Giorno)

Il rapporto tra Ibra e il Milan appare chiaramente destinato a continuare e lui spettacolarizza se stesso con l’arrivo in elicottero a Milanello. Lo svedese vuole tornare a vincere. Hakan Çalhanoğlu: “Ibra? Per noi è molto importante, sia in campo che fuori”.

L’ERRORE DI CHIFFI FA ARRABBIARE TUTTI (Tuttosport)

Milan e Fiorentina sono unite nel disappunto per la vittoria della Roma, che ha segnato il gol decisivo in modo irregolare. Dal club rossonero non sono arrivati segnali di prese di posizione nei confronti di una decisione che ha permesso alla Roma di allungare in classifica, ma è vero che non ci sono stati salti di gioia.

L’AGENTE SPINGE MILENKOVIĆ AL MILAN (Gazzetta dello Sport)

Il rinnovo di Milenković è una spina: il difensore della Fiorentina scade nel 2022 e la partita è aperta. Per la stampa serba Nikola Milenković è il nuovo Vidic, ma Fali Ramadani non è più consulente di mercato della Fiorentina. Si tratta di un centrale col vizio del gol. Il Milan vorrebbe inserire Paquetá nella trattativa.

C’È ANCORA VOGLIA DI TIFARE MILAN (Libero)

Un lettore, Andrea Tempestini, scrive al quotidiano Libero: “I piccoli passi di questo fine stagione sono quel che basta per non far scivolare via la voglia di tifare Milan. Çalhanoğlu sboccia (mio pallino), Ibra forse resta, Kessie sembra davvero forte. Vuoi vedere che l’anno prossimo…”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live