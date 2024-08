Abraham è in questi minuti a Casa Milan per firmare con i rossoneri

In casa Milan si guarda con attenzione al mercato per rinforzare la rosa da mettere a disposizione del prossimo allenatore rossonero in vista di questa stagione che vedrà il diavolo impegnato su molti fronti con tantissimi impegni ravvicinati.

Abraham è quasi ufficiale

In questo ultimo giorno di mercato sta per diventare ufficiale l'operazione che porterà Tammy Abraham al Milan con Alexis Saelemaekers alla Roma. Il centravanti inglese è in questi minuti a Casa Milan per firmare con i rossoneri. Poi ci sarà l'annuncio ufficiale. L'ex giallorosso non potrà però essere convocato per Lazio vs Milan di domani sera perchè non ci sarebbero i tempi tecnici.