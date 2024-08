Lazio-Milan, Fonseca in conferenza: “Dobbiamo fare meglio, ora mi aspetto…”

Paulo Fonseca ha parlato alle 14:45 in conferenza stampa in vista della partita di domani tra Lazio e Milan

Paulo Fonseca ha parlato oggi alle 14:45 in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan. Ecco le sue parole.

Sui sorteggi Champions: "Ho tanto da pensare prima della Champions, ma posso dire che il formato mi piace molto: hai la possibilità di avere più partite con grandi squadre, ma anche portare grandi squadre in altri Paesi più piccoli nel calcio. Il sorteggio è molto equilibrato. Con questo formato sono partite equilibrate. Abbiamo il Liverpool, il Real Madrid e il Leverkusen che sono grandi, ma anche le altre che sono forti. Mi sembra equilibrato, com'è il formato".

Se gli ultimi movimenti sono nati dalle lacune viste nelle prime due: "Dobbiamo riconoscere che dobbiamo fare meglio, ma non è questione di singoli. Sono focalizzato su chi abbiamo ora e su domani. Poi vediamo".

Se c'è emergenza in attacco e se Abraham potrebbe essere convocato e su Camarda: "Sono stato sorpreso perché ho visto che Danso era a Roma, ma ora non ha superato le visite. Finché non è ufficiale non parlo di altri giocatori. Non abbiamo Morata, non abbiamo Luka con la lombalgia, ma abbiamo Okafor e Camarda".

Come sta la squadra mentalmente: "Abbiamo parlato dopo la partita e siamo tutti d'accordo. Il primo giorno abbiamo cominciato con un po' di tristezza, ma poi hanno reagito bene ed è stata una settimana positiva. Non mi piace piangermi addosso, la depressione o le scuse. Sono qui per cercare soluzioni. L'ho fatto in settimana e domani vediamo se è la strada giusta".

Se la settimana è stata utile per migliorare la fase difensiva: "Sì, abbiamo la consapevolezza che non abbiamo cominciato bene, ma una cosa è molto positiva: siamo tutti d'accordo e uniti. Vogliamo cercare soluzioni e lo abbiamo fatto in settimana. Quando siamo tutti è più facile. Come le altre settimane, ma penso sia stato più importante in questa, abbiamo lavorato bene. Abbiamo capito cosa va migliorato. Siamo uniti e mi aspetto di vedere un Milan diverso domani".

Sulla fase di non possesso di Loftus-Cheek: "Sì sono soddisfatto del suo lavoro. Si parla di tante cose, ma penso che il ruolo di Loftus-Cheek è importante e penso che sia importante in questa posizione per la squadra".

Se ha pensato di giocare con un centrocampo a 3: "Non voglio discutere di questo. Rispetto l'opinione che a 2 soffre la squadra".