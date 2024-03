J’accuse di Abbattista: “Io continuai ad arbitrare grazie a documento falso”

In esclusiva a Le Iene su Italia 1 ha parlato l'ex arbitro Eugenio Abbattista che ha detto: "Mi sono dimesso perché ero stanco della sensazione di schifo che avvertivo attorno. Mi sono sentito con un bavaglio alla bocca che non mi apparteneva. Impossibilità di parlare, di esprimermi e autorizzazioni negate”.

Ancora le sue parole

“Dopo il primo servizio che mi riguardava, io ho chiesto di poter parlare, non mi è stata concessa l'autorizzazione. Questo perché risultava scomodo farmi parlare perché il documento che il massimo organismo degli arbitri ha prodotto nell'anno in questione e che ha permesso a me e ad altri arbitri di rimanere in organico, è un documento evidentemente falso".