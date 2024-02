Abate: “Abbiamo giocato un’ottima partita in un campo difficile”

" Sono contento, abbiamo giocato un'ottima partita in un campo difficile . Nel primo tempo ho visto un bel calcio, nella ripresa abbiamo dovuto anche da soffrire e i ragazzi mi hanno dato una risposta importante. Mi resta un po' di rabbia per il gol preso, ma allo stesso ho visto che il gruppo sta ritrovando spirito e anima . Ci godiamo questa prestazione e anche i debutti di Perera e Cappelletti , stanno crescendo bene".

