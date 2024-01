Abate: “I ragazzi la volevano vincere, ci hanno provato fino alla fine”

Oggi il Milan Primavera ha pareggiato 1-1 in casa contro il Torino, nell'ultima del girone d'andata. Queste le parole del tecnico rossonero

Oggi il Milan Primavera ha pareggiato 1-1 contro il Torino al PUMA House of Football. Dopo il match, Ignazio Abate ha parlato ai canali ufficiali del Milan. Ecco quali sono state le dichiarazioni del tecnico.

L'analisi: "Abbiamo disputato un buonissimo primo tempo contro una delle squadre che lottano per vincere lo Scudetto. Una squadra strutturata, di gamba, che gioca a uomo a tutto campo. Abbiamo avuto 3-4 palloni per andare in vantaggio e questo è il vero rammarico: non abbiamo indirizzato la gara. Nella ripresa è uscito fuori il Torino, nei primi 15-20 minuti. Sono andati in vantaggio con merito, poi abbiamo avuto una grande reazione e abbiamo avuto anche l'occasione per vincere la partita. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, la strada è quella giusta. Continuiamo così".

L'umore dello spogliatoio: "C'è un bello spirito, un grande rapporto con i ragazzi. Sono giovani che ci danno dentro con mentalità. Sono davvero contento dei cambi, sono entrati con la testa giusta. Ringrazio Pellegrino, un ragazzo eccezionale che tutti i giorni si è messo a disposizione e ha fatto un'ottima partita secondo me. Bisogna solo continuare. I ragazzi nello spogliatoio non erano dell'umore giusto e questo è sinonimo di mentalità. La volevano vincere, però ci abbiamo provato fino alla fine. Anche giocando su un campo non bellissimo e pesante, recuperare il risultato contro una squadra come il Torino non è facile, perché difendono molto compatti e hanno struttura. I ragazzi sono stati pazienti: hanno trovato il gol e hanno lanciato il cuore oltre l'ostacolo. Oggi non è bastato, ma ci prepareremo per la prossima".

