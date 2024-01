Primavera, Milan-Torino 1-1: i rossoneri pareggiano nel finale

Il primo impegno del 2024 del Milan Primavera finisce in parità. I rossoneri, al PUMA House of Football, hanno pareggiato 1-1 con il Torino

Il primo impegno del 2024 per la Primaverafinisce in parità. I rossoneri, al PUMA House of Football, hanno pareggiato 1-1 contro il Torino, nel match della 17esima giornata di campionato. Si conclude così il girone d'andata. I ragazzi di Abate si sono portati così momentaneamente al secondo posto, a -3 dalla vetta. Riviviamo il match grazie al sito ufficiale del Milan.

La cronaca del primo tempo: "Subito una grande occasione per parte in avvio: al 2' Sia conclude di poco alto un triangolo iniziato da Cuenca e Bakoune, al 5' Raveyre è reattivo sulla girata in area di Gabellini. Dopo questo inizio intenso è il Milan a fare la partita, con un Cuenca molto ispirato. Al 17' il paraguaiano ci prova da fuori con un sinistro che sfiora la traversa, al 26' un suo destro - su assist di Victor - lambisce il secondo palo a portiere battuto. Insistono i rossoneri, ancora pericolosi al 38' con un destro a giro di Bonomi che va vicino all'incrocio dei pali. Le ultime due occasioni della prima frazione sono del Torino: al 39' Dalla Vecchia colpisce il palo, al 45' una punizione di Dell'Aquila trova la grande risposta in porta di Raveyre".

La cronaca del secondo tempo: "La ripresa parte con un'occasione per Camarda, che manca di poco l'appuntamento col pallone dopo l'imbucata di Sia. Si gioca poco nei minuti successivi per uno scontro fortuito a centrocampo tra Cuenca e Silva, ha la peggio il numero 10 rossonero costretto al cambio. Dopo un infortunio del capitano di giornata Stalmach, al 67' il Torino passa in vantaggio con Ciammaglichella, lesto a ribadire in rete dopo il palo colpito in torsione da Della Vecchia. I granata sfiorano il raddoppio - sempre con Ciammaglichella, para Raveyre - ma rimangono in 10 al 75' per un fallo di Silva su Sia. Il Milan si fa coraggio e si protende in avanti, dentro anche Liberali e Simmelhack.

Il meritato pari rossonero arriva all'84': bel cross di Nsiala per Bonomi che si coordina e batte Abati col destro al volo. I rossoneri ci credono e sfiorano il raddoppio con i tiri da fuori di Parmiggiani all'86' e Liberali al 90', ma dopo 5' di recupero finisce 1-1 al PUMA House of Football". (acmilan.com)

