Abate: “Sfida difficilissima, mi porto a casa personalità e cuore dei ragazzi”

L'allenatore del Milan Primavera ha parlato ai microfoni di Milan Tv, commentando il pareggio per 0-0 ottenuto dai suoi sul campo della Roma

In attesa del big match di domani tra Milane Juventus, oggi è scesa in campo la Primavera. I rossoneri hanno pareggiato 0-0 sul campo della Roma e restano così in testa alla classifica, a quota 17 punti. Dopo la partita, Ignazio Abate ha parlato ai microfoni di Milan Tv.

L'analisi del tecnico: "Era una sfida difficilissima contro una squadra candidata a vincere lo scudetto, ma la squadra ha giocato una buona partita. Mi porto a casa la personalità e il cuore di questi ragazzi. Abbiamo fatto un buon primo tempo, dove secondo me potevamo alzare di più il livello tecnico. Nel secondo tempo abbiamo preso in mano la partita, l'episodio non ci è girato a favore però è stata una partita equilibrata, intensa, maschia. Sotto questo punto di vista ho avuto buone risposte, ci siamo anche noi".

Sguardo positivo alle prossime: "Ho visto carattere, temperamento, voglia di vincere. Abbiamo spinto fino al 95′ e questo è sinonimo di mentalità da parte dei ragazzi. Volevamo portare a casa i tre punti, non ci siamo riusciti, ma ci portiamo a casa la prestazione. Ora accantoniamo tutto, ci aspetta una trasferta di Youth League, difficile ma molto stimolante".

