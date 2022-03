Milan, oltre 60mila euro raccolti per aiutare l’Ucraina

Il Milan ha organizzato una serie di iniziative per aiutare il popolo ucraino. Ad oggi sono stati raccolti più di 60 mila euro.

Redazione Il Milanista

Il Milanha organizzato una serie di iniziative per supportare la popolazione ucraina e aiutarla in questo difficile periodo di guerra. Tra i tifosi rossoneri è scattata una vera e propria gara di solidarietà per aiutare anche con un piccolo gesto tutte le persone in difficoltà. Grazie a tutte le iniziative del club meneghino finora sono stati raccolti oltre 60 mila euro, che verranno devoluti alla Croce Rossa Italiana. Il Club rossonero infatti ha aperto un canale sicuro per raccogliere i fondi che verranno donati poi alla Croce Rossa Ucraina, per aiutare le persone che si trovano nei luoghi del conflitto e per aiutare chi cerca asilo fuori la Nazione.

Le iniziative del Milan continueranno anche nei prossimi giorni. Ci saranno infatti delle giornate adibite per la raccolta di beni di prima necessità nelle sedi di Casa Milan e dei Centri Sportivi Milanello e Vismara. Inoltre insieme all’ex giocatore Andriy Shevchenko, il Milan ha realizzato una maglia replica “Special Edition- Manchester 2003 for Ukraine”, ispirata a quella indossata dal Pallone d’Oro 2004 durante la finale di Champions League 2002/2003 di Manchester. In appena due giorni sono state vendute settemila magliette al prezzo di 50 euro l'una, a cui si può aggiungere una donazione ulteriore di 15-30-50 euro. È possibile ancora preordinare altre maglie e tutto il ricavato verrà devoluto poi alla Croce Rossa Italiana.

Allo stesso scopo saranno destinati anche tutti i ricavati delle aste di beneficienza con le maglie indossate dalla Prima squadra maschile in occasione del Derby di Coppa Italia. La società ha messo all’asta anche le maglie indossate dalla Prima squadra femminile in occasione della semifinale d’andata di Coppa Italia. Inoltre AC Milan Academy insieme a Fondazione Milan daranno origine quest’estate al progetto “Special Camp emergenza Ucraina”, in favore dei bambini in arrivo dai territori di guerra. I bambini verranno ospitati in alcune località italiane e vivranno un’esperienza all’insegna del gioco e del divertimento.