Cattelan: “Il Milan è qualitativamente inferiore alle avversarie”

Alessandro Cattelan ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato della lotta per lo scudetto e della possibilità di vittoria del Milan.

Ieri sera il Milan ha vinto la sfida di San Siro contro i toscani, battuti per una rete a zero grazie al gol di Kalulu. Gli uomini di Pioli non hanno sbagliato un’occasione d’oro e hanno rafforzato il primo posto in classifica. I rossoneri infatti si trovano a 63 punti in solitaria, a più cinque dai nerazzurri -in attesa della partita dei cugini e dei partenopei. I diavoli hanno dato una risposta importante sul campo, dimostrando di essere tra i favoriti per la vittoria dello scudetto. Non è della stessa opinione Alessandro Cattelan, interista doc, che ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.