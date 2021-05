20 anni dall’11 maggio 2001: quella data non la scorda più nessuno

Sono passati 20 anni da quando il Milan, allenato da Cesare Maldini, stravinceva il derby della Madonnina nel San Siro nerazzurro.

MILANO - Poteva essere un derby "come tanti altri", ammesso che per una stracittadina del genere queste parole siano consentite. Ma ciò che è certo è che quella volta fu davvero speciale. L'11 maggio del 2001, esattamente 20 anni fa, resta impresso vivo nella mente dei tanti tifosi e appassionati rossoneri che difficilmente lo dimenticheranno mai. Inter-Milan 0-6 reciterà il tabellone luminoso a fine gara, sancendo così di fatto una delle più emozionanti e ampie vittorie rossonere nel derby ed una delle peggiori e più umilianti sconfitte nerazzurre nella stracittadina. Sarà infatti quella la vittoria rossonera con maggior scarto nella storia del campionato a girone unico.

LA RICOSTRUZIONE DI QUEL GIORNO - Cesare Maldini schiera il Milan con un robusto 4-4-2, rinforza il centrocampo con l'avanzamento di un difesivo ma "duro" Kakha Kaladze sulla linea dei mediani e, davanti, parte titolare Gianni Comandini, che era arrivato al Milan in estate dal Vicenza, dove aveva segnato 20 gol, per affiancare l'ucraino Andriy Shevchenko. Proprio Gianni Comandini da Cesena, professione attaccante, illumina San Siro per ben due volte regalando ai tifosi rossoneri due reti nei primi venti minuti di match e chiudendo sul 2-0 il primo tempo. Una perfetta punizione di Federico Giunti chiude la partita portandola sul 3-0. Poi si scatena Serginho: l’esterno brasiliano è scatenato e prima regala a Shevchenko due assist al bacio per la quarta e quinta rete e poi chiude il set e partita con la sesta segnatura milanista in contropiede.