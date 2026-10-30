Adesso è ufficiale: Christian Pulisic ha rinnovato il proprio contratto con il Milan fino al 30 giugno 2031. L'attaccante statunitense, arrivato in rossonero nell'estate del 2023, continuerà a essere uno dei punti di riferimento della squadra. Il club ha annunciato il prolungamento attraverso una nota ufficiale, sottolineando il contributo del numero 11, protagonista con 44 reti in 141 presenze con la maglia rossonera.

Il comunicato ufficiale del Milan

“AC Milan è lieto di annunciare di aver prolungato il contratto di Christian Pulisic fino al 30 giugno 2031.

Dal suo arrivo in rossonero nel luglio 2023, Christian si è affermato come uno dei protagonisti della squadra, distinguendosi per qualità tecniche, personalità e continuità di rendimento, oltre che per la costante dedizione al lavoro. Le sue prestazioni, impreziosite da 44 reti in 141 presenze con la maglia rossonera, confermano il suo valore e il suo ruolo nel progetto del Club.

Il rinnovo di Pulisic conferma la volontà di proseguire insieme un percorso costruito in questi anni, con l’ambizione di continuare a crescere e raggiungere nuovi traguardi e scrivere altre pagine importanti della storia rossonera”.