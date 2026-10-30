Il derby di Milano si avvicina e Cristian Chivu ha presentato la sfida contro il Milan in conferenza stampa. L'allenatore dell'Inter ha sottolineato l'importanza della stracittadina per entrambe le squadre e per i rispettivi tifosi, soffermandosi anche sulla serie di derby senza vittorie per i nerazzurri.

Le parole di Chivu prima di Inter-Milan

COME ARRIVA LA SQUADRA AL DERBY

“Pronta. Consapevole del fatto che è un derby, una partita importante per noi e per loro, per la città, per i nostri e i loro tifosi. È sempre una motivazione in più giocare questo tipo di partite, qualcosa di speciale. Non conta la classifica, ma andare in campo e fare di tutto per portarla a casa”.

LA NECESSITÀ DI FARE RISULTATO E L'ORGOGLIO DI BATTERE IL MILAN DOPO SETTE DERBY SENZA VITTORIE

“Dobbiamo guardarla come una partita di campionato, che è la decima, non dobbiamo guardare la classifica, non dobbiamo accontentarci di quello che abbiamo fatto negli ultimi anni. Dobbiamo essere la nostra miglior versione, aggiungere qualcosina sotto tutti i punti di vista rispetto al passato e all'inizio di campionato. Se l'Inter non riesce a vincere un derby da sei-sette partite una domanda ce la si dovrebbe fare, ma questo non vuol dire che i ragazzi in queste sette partite non si siano impegnati. Vuol dire che gli episodi e i momenti, come nella partita d'andata dello scorso anno, sono stati a loro favore e l'abbiamo persa. Bisogna avere tanto equilibrio, motivazione e consapevolezza che bisogna fare qualche sacrificio in più rispetto alle altre partite”.

CHI GIOCA IL DERBY CON MENO PRESSIONE?

“Per me nel derby non esistono favorite, perché c'è tanto orgoglio e tanta ambizione, le energie le trovi nella motivazione e nella voglia di portare a casa una partita di questo tipo. Le pressioni ce le abbiamo tutti, perché sappiamo quello che vuol dire perdere un derby, quello che ti dà vincerlo. Alla fine non bisogna pensare troppo e caricarsi di cose che succhiano energie. Bisogna pensare solo a fare le cose giuste al momento giusto per una partita del genere”.