Manca sempre meno ad una delle gare più avvincenti della stagione e Amorim non vuole farsi trovare impreparato
Sabato, il Milan si troverà a sfidare l'Inter nella decima giornata del campionato di Serie A: le formazioni attese e le informazioni per la partitaDopo l'amarissima sconfitta subita in casa durante l'infrasettimanale contro il Bologna, il Milan guidato da Ruben Amorim affronterà il suo primo derby della stagione, che si svolgerà allo stadio San Siro in versione rossonera. I giocatori scenderanno in campo per il match della decima giornata di Serie A, che inizierà sabato 31 ottobre alle 20:45: in questa occasione, ci sarà la competizione con l'Inter di Chivu. Di seguito si forniscono tutte le informazioni necessarie sulla partita: formazioni possibili, ultime novità, arbitri e modalità di visione del match.
La probabile formazione(4-2-3-1)16 Maignan
34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic 33 Bartesaghi
14 Modric 12 Rabiot
20 Hutchinson 11 Pulisic 22 Moreira
9 G. Ramos
In panchina: 41 Bouyer, 96 Torriani, 42 F. Terracciano, 48 M. Cissé, 13 Diawara, 47 Perera, 30 Jashari, 80 Musah, 28 Comotto, 55 Vos, 40 Ossola, 70 Cisse, 49 Menon, 73 Camarda. Tecnico: Ruben Amorim
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