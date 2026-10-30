Christian Pulisic continuerà a vestire la maglia del Milan fino al 30 giugno 2031. Dopo l'annuncio ufficiale del prolungamento, l'attaccante statunitense ha voluto condividere le proprie sensazioni, soffermandosi soprattutto sul rapporto con il club e con i tifosi rossoneri.

Pulisic e il rinnovo con il Milan: il messaggio ai tifosi

“Quest'anno ho imparato molto, soprattutto dal Milan e dai suoi tifosi. Il supporto che mi hanno dimostrato, in particolare nei momenti difficili, ha avuto un significato davvero speciale per me”.

Parole che testimoniano la riconoscenza di Pulisic nei confronti dell'ambiente rossonero. Il numero 11 ha voluto sottolineare quanto il sostegno ricevuto nei momenti più complicati abbia rappresentato un elemento importante nel suo percorso con il Milan. Il rinnovo fino al 2031 conferma la volontà di proseguire insieme, con l'obiettivo di continuare a essere protagonista e contribuire ai successi della squadra.