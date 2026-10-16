Il Milan si gode una serata europea da ricordare e lo fa grazie a un protagonista inatteso: Alphadjo Cisse. Il giovane attaccante ha trascinato i rossoneri nella vittoria per 4-0 sul campo del Salisburgo, firmando una tripletta che lo ha portato direttamente nella storia del club. Una prestazione decisiva per riscattare la sconfitta contro il Benfica e rilanciare le ambizioni della squadra di Ruben Amorim in Europa League.

Cisse, tripletta storica con il Milan

La serata austriaca ha consacrato Cisse come uno dei protagonisti assoluti del successo rossonero. Il giovane talento ha trovato la rete per tre volte, diventando il più giovane italiano a realizzare una tripletta nelle competizioni europee per club.

Un risultato di grande rilievo anche per il Milan: l'ultima tripletta di un giocatore rossonero in una competizione continentale risaliva al 2002, quando Filippo Inzaghi era stato protagonista contro il Deportivo La Coruña.

Milan, Amorim si gode il talento di Cisse

Al termine della partita, Ruben Amorim ha riconosciuto i meriti del giovane attaccante, sottolineando la fiducia riposta in lui e la necessità di continuare a lavorare per migliorare.

“Non mi deve nulla. Si merita il tempo che sta avendo perché se lo è guadagnato con quello che fa. Sa essere esplosivo, ha tanto cuore, ma può ancora migliorare in allenamento e durante le partite”.

Europa League, il Milan riparte dopo il ko con il Benfica

Il 4-0 ottenuto in trasferta permette al Milan di reagire dopo la sconfitta nella prima giornata contro il Benfica. La squadra rossonera ha ritrovato concretezza offensiva e ha dimostrato di poter sfruttare le qualità dei propri giovani in una competizione internazionale.

Il successo offre inoltre fiducia in vista dei prossimi impegni, a partire dalla partita di campionato contro l'Atalanta, in programma domenica 18 ottobre alle 18:00 a San Siro.

Per Cisse, invece, la tripletta potrebbe rappresentare un punto di svolta. Adesso sarà importante confermarsi e dimostrare che la prestazione contro il Salisburgo non è stata soltanto una serata speciale, ma l'inizio di un percorso di crescita sempre più importante con la maglia rossonera.