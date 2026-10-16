La vittoria per 4-0 del Milan contro il Salisburgo non ha convinto pienamente Alessandro Costacurta sulla prestazione di Francesco Camarda. Nel post partita su Sky Sport, l’ex difensore ha analizzato la prova del giovane attaccante rossonero, sottolineando la necessità di una maggiore partecipazione al gioco offensivo.

Costacurta critica Camarda: “Ha perso un’occasione”

“Ha perso un’occasione per far vedere le sue qualità. Ha fatto dei movimenti che hanno aiutato la squadra, ma per ritrovare fiducia deve fare gol, toccare più palloni e tirare in porta”.

Costacurta ha riconosciuto il contributo tattico del classe 2008, evidenziando però come il lavoro senza palla non sia stato accompagnato da una presenza sufficiente nelle azioni offensive.

L’analisi sui gol del Milan

L’ex difensore ha poi precisato che alcuni movimenti di Camarda hanno favorito le giocate dei compagni, pur senza permettere al giovane centravanti di entrare abbastanza nel vivo della partita.

“I gol che hanno fatto gli altri seguono a dei movimenti di Camarda, ma la verità è che lui la palla l’ha toccata troppe poche volte”.