Maignan 6 – Per quasi un tempo resta a guardare, poi poco dopo l’intervallo decide di ricordare a tutti che c’è anche lui. L’uscita su Baidoo è perfetta e coincide con il primo vero intervento della sua partita.

Tomori 6 – Rientro tutt’altro che semplice. Dalla sua parte corre Baidoo, velocissimo anche se non sempre preciso, e per chi non gioca da mesi il lavoro non manca. Tomori parte con qualche difficoltà, poi prende le misure all’avversario e cresce con il passare dei minuti.

Dal 22’ st Terracciano 5 – Entra con la partita ormai indirizzata e riesce comunque a complicarsela, facendosi espellere per un fallo da ultimo uomo.

De Winter 7 – La crescita delle ultime settimane continua. Tiene a bada un cliente scomodo come Tabakovic e, soprattutto, è sempre pronto a dare una mano ai compagni quando la situazione lo richiede. Prestazione solida e sicura.

Pavlovic 6 – Alterna alcune ottime chiusure a errori insoliti nella costruzione dal basso. Questa volta si vede anche meno nell’area avversaria rispetto alle sue abitudini. Il bilancio, comunque, resta positivo.

Dal 36’ st Diawara sv.

Hutchinson 7 – Tutti ad aspettarsi il mancino e lui risponde pennellando con il destro il pallone dell’1-0 per Cisse. Un minuto più tardi sfiora anche il gol con un sinistro deviato. Da lì prende fiducia e mette in mostra qualità tecniche importanti. Il giallo rimediato a metà primo tempo non lo frena: continua a puntare e mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Jashari 6,5 – Gli tocca fare il “simil-Modric” e, probabilmente, è proprio quella la posizione nella quale può esprimersi meglio. Buone diverse uscite dalla pressione, soprattutto quando Rabiot e Loftus-Cheek gli offrono soluzioni. Prezioso anche nella riaggressione che dà il via all’azione del 4-0.

Rabiot 7 – La sua presenza cambia sempre qualcosa. Non è ancora al massimo della condizione, ma i suoi movimenti e soprattutto i suoi strappi restano difficili da replicare per chiunque altro in rosa. Quando accelera, il Milan guadagna metri e pericolosità.

Dal 15’ st Modric 6,5 – Mezz’ora giocata sul velluto. Tocchi morbidi, gestione dei ritmi e qualche giocata d’accademia in una partita già ampiamente sotto controllo.

Bartesaghi 7 – Guardandolo giocare viene spontaneo chiedersi perché trovi così poco spazio. Parte subito forte sulla sinistra, da dove nascono alcune delle iniziative migliori del Milan, senza trascurare il lavoro difensivo. Dal suo sinistro arriva anche il tocco al volo che diventa l’assist per il 2-0 di Cisse.

Loftus-Cheek 6 – L’avvio promette molto: una grande uscita palla al piede dalla propria metà campo sembra il preludio a una serata importante. Poco dopo prova un pallonetto complicato senza trovare la porta, quindi esce progressivamente dalla partita. Si riaccende a tratti nella ripresa, senza però riuscire a incidere davvero.

Cisse 8 – Qualche partita vissuta più da comprimario dopo il grande avvio di stagione sembra avergli fatto benissimo. Entra immediatamente dentro la gara e si fa trovare al posto giusto per deviare di testa il cross di Hutchinson dell’1-0. Alla mezz’ora firma anche il raddoppio, questa volta con il piede, sfruttando l’assist di Bartesaghi. La serata diventa indimenticabile quando completa la tripletta chiudendo alla perfezione il contropiede costruito insieme a Rabiot.

Dal 15’ st Pulisic 6 – Poco più di un allenamento agonistico. Minuti utili soprattutto per mettere altro ritmo nelle gambe.

Camarda 6 – Boma è fisico, attento e gli lascia pochissimo spazio, ma Camarda non arretra di un centimetro. Combatte, protegge palloni e prova a rendersi utile anche quando le occasioni per incidere sono poche.

Dal 15’ st Gonçalo Ramos 6,5 – Per un attaccante il gol resta sempre la medicina migliore. Ancora di più dopo un periodo senza segnare. Il sinistro del 4-0 può rappresentare la svolta di cui aveva bisogno.

Allenatore Ruben Amorim 7 – Qualche scelta coraggiosa e un paio di rischi iniziali, ma alla fine porta a casa tutto quello che cercava e forse anche qualcosa in più: tre punti, una vittoria larga e soprattutto parecchie indicazioni positive da uomini che avevano bisogno di risposte.