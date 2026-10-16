Il Milan domina contro il Salisburgo e porta a casa una vittoria per 4-0, lasciando il segno anche nelle parole degli avversari. Al termine della sfida europea, Haris Tabaković, capitano della formazione austriaca, ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni dei canali ufficiali UEFA, riconoscendo le difficoltà incontrate contro i rossoneri, soprattutto nell’uno contro uno e nella gestione delle ripartenze.

Tabaković riconosce la superiorità del Milan

Il capitano del Salisburgo ha individuato una differenza evidente tra le due squadre nella capacità di sviluppare il gioco e creare pericoli in fase offensiva.

“Si è vista una differenza abissale nel nostro gioco in contropiede, rispetto al loro. Il loro sviluppo generava sempre un cross perfetto, una corsa perfetta”.

“I loro esterni sono stati incredibili nell’uno contro uno”

Tra gli aspetti che hanno maggiormente impressionato Tabaković c’è stata la capacità degli esterni rossoneri di superare gli avversari nei duelli individuali. Il capitano ha riconosciuto come il Salisburgo abbia spesso faticato a reggere il confronto in queste situazioni.

“I loro esterni sono stati incredibili nell’uno contro uno, e noi spesso non siamo stati all’altezza in questo senso”.

Salisburgo, Tabaković: “Non siamo stati abbastanza efficaci”

Nonostante il risultato pesante, il capitano ha sottolineato anche alcuni aspetti positivi dell’atteggiamento della propria squadra, che ha provato a giocare con coraggio e a mantenere una pressione alta.

“Penso che siamo stati coraggiosi con la palla tra i piedi, abbiamo pressato alto. Tuttavia, non siamo stati abbastanza efficaci in area di rigore”.