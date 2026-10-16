Il Milan si gode il successo per 0-4 contro il Salisburgo in Europa League e tra i protagonisti del post partita c’è anche Davide Bartesaghi. Il giovane difensore rossonero, intervenuto ai microfoni di Milan TV, ha analizzato la prestazione della squadra, elogiato Alphadjo Cisse e raccontato le proprie ambizioni dopo l’esperienza con la Nazionale.

Bartesaghi spiega la chiave del successo contro il Salisburgo

L’approccio alla gara è stato uno degli aspetti decisivi secondo il difensore, che ha sottolineato l’importanza di entrare in campo con idee precise e la giusta determinazione.

“Siamo entrati in campo con le idee chiare e penso che questa sia la base per fare una prestazione di livello. Ovviamente c’è sempre da migliorare, ma nei prossimi giorni cercheremo di vedere quello che abbiamo fatto meno bene. Continuiamo così e ci prepariamo per la partita di domenica”.

Bartesaghi esalta Cisse: “L’ho sempre chiamato crac”

Tra le note più interessanti della serata c’è stata la prestazione di Alphadjo Cisse, che ha convinto anche Bartesaghi. Il difensore conosce bene le qualità del compagno e non ha nascosto la propria fiducia nei suoi mezzi.

“Sapevo che era un giocatore forte, infatti l’ho sempre chiamato ‘crac’ anche quando eravamo in Nazionale, e direi che stasera lo ha dimostrato. Sapevo che ci avrebbe dato una mano, ma non mi aspettavo questo impatto; so che è un giocatore forte e continuerà ad aiutarci”.

La Nazionale ha dato nuova carica a Bartesaghi

Il difensore ha poi parlato del proprio momento personale, spiegando come i minuti accumulati con la Nazionale gli abbiano dato ulteriore motivazione. L’obiettivo è continuare a crescere e guadagnarsi maggiore continuità con la maglia del Milan.

“Mi sento bene, ho avuto anche l’opportunità di andare in Nazionale e avere più minuti, infatti sono tornato con più voglia e più determinazione. Credo che adesso io debba continuare a lavorare per conquistare il posto e tenermelo”.