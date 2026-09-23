Non solo Rabiot e Pulisic, il Milan si sta dedicando anche al rinnovo del contratto di Strahinja Pavlovic: sarà necessario un significativo adeguamento.

Il muro del Milan non si tocca

Rinnovo al doppio! Pavlovic pronto a firmare

Ilsfrutterà questo intervallo, che quest'anno è più lungo del consueto, per avviare le trattative relative ad alcuni rinnovi contrattuali. I nomi più discussi sono indubbiamente quelli di, ma la Gazzetta dello Sport menziona oggi un altro atleta per il quale il club rossonero intende muoversi con anticipo e blindarlo in modo definitivo: il difensore serbo Strahinja Pavlovic.Dopo due anni dal suo approdo al Milan dal Salisburgo, si può affermare cheè oggi un pilastro della squadra. Durante il suo primo anno, ha vissuto diverse oscillazioni, anche a causa del cambio di allenatore tra; nel secondo anno con Allegri e un modulo a tre, ha guadagnato molto spazio. Questa posizione la sta mantenendo anche nella difesa a tre di Amorim. Anche se non rappresenta il giocatore ideale per il sistema di gioco dell'allenatore portoghese,è l'unico tra i giocatori in movimento, insieme a, a non aver saltato nemmeno un minuto in questa stagione. Questo è in parte dovuto alla scarsità di alternative, ma è evidente che il serbo è un elemento fondamentale per il Milan.Attualmente, la situazione contrattuale diè piuttosto serena. Il suo contratto con il club rossonero scade nel 2028, ma c'è la possibilità di una proroga automatica fino al 2029. Tuttavia, il club non desidera attendere ulteriormente e intende agire con anticipo. In questo contesto, è disposto a offrire un'offerta notevole: un rinnovo fino al 2031 con uno stipendio di, quasi il doppio dei 1,7 milioni che guadagna attualmente. Si tratta di una proposta significativa che dovrebbe essere accettata senza problemi da, il quale si trova molto bene a Milano insieme alla sua famiglia, avendo anche acquistato una casa. Un accordo che servirà a mettere a tacere le voci di un possibile addio, dopo che durante l'estate il giocatore ha respinto alcuni interessamenti dalla Premier League.