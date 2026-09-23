Il Milan lavora al rinnovo di Strahinja Pavlovic. Il club rossonero punta a prolungare il contratto del centrale serbo e a riconoscergli un ingaggio più alto.
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La pausa per le Nazionali offre al Milan l'opportunità di concentrarsi anche sulle questioni societarie e sui rinnovi di contratto. Tra le priorità del club ci sarebbe quella legata a Strahinja Pavlovic, diventato uno degli elementi più utilizzati da Ruben Amorim in questo avvio di campionato.
Pavlovic, vertice per il rinnovo
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe previsto un incontro per discutere il futuro del difensore serbo. Attualmente il contratto di Pavlovic è in scadenza il 30 giugno 2028, con un'opzione prevista per il prolungamento.
La società starebbe valutando un'ulteriore estensione dell'accordo, con l'obiettivo di legare il giocatore al Milan per un periodo più lungo.
Il Milan pensa a un nuovo ingaggio
L'idea del club, secondo il quotidiano, sarebbe quella di aggiungere due anni alla durata dell'attuale contratto, arrivando quindi a un nuovo accordo fino al 2030.
Sul piano economico, il Milan punterebbe inoltre a portare lo stipendio del centrale serbo a circa 3,5 milioni di euro a stagione. Una proposta che rappresenterebbe un riconoscimento per il ruolo assunto dal difensore all'interno della squadra.
Pavlovic, sempre in campo con Amorim
I numeri di questo inizio di campionato testimoniano la fiducia dell'allenatore. Pavlovic ha infatti disputato tutti i minuti delle prime cinque giornate di Serie A sotto la guida di Amorim, senza essere mai sostituito.
Il classe 2001, che ha compiuto 25 anni lo scorso maggio, è quindi diventato un punto fermo della retroguardia rossonera. La continuità concessagli dal tecnico portoghese potrebbe essere uno degli elementi alla base della volontà del Milan di blindarlo.
Una certezza per il futuro rossonero
Il possibile rinnovo si inserisce nella strategia del club di costruire una squadra attorno a giocatori considerati importanti anche per gli anni a venire. Pavlovic è ancora nel pieno della propria carriera e il Milan sembra intenzionato a puntare sulla sua crescita.
Le prossime settimane potrebbero dunque essere importanti per capire se il confronto tra le parti porterà alla definizione del nuovo accordo.
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