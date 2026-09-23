Il percorso del Milan di Ruben Amorim passa anche dalla gestione delle alternative offensive. Tra i giocatori che possono ritagliarsi maggiore spazio c'è Samuel Chukwueze, esterno dotato di velocità e qualità nell'uno contro uno. Le sue caratteristiche possono offrire al tecnico portoghese una soluzione differente rispetto agli altri interpreti del reparto.

Chukwueze e la capacità di creare superiorità

L'arma principale dell'esterno nigeriano è la capacità di affrontare direttamente il proprio avversario. Quando riesce a ricevere largo e puntare il terzino, Chukwueze può creare superiorità numerica e aprire spazi per i compagni.

Una caratteristica particolarmente utile contro le squadre che scelgono di difendersi con molti uomini dietro la linea della palla.

Una soluzione diversa per Amorim

La presenza di più giocatori offensivi con caratteristiche differenti permette ad Amorim di modificare l'interpretazione della partita anche a gara in corso. Chukwueze può essere utilizzato per aumentare la velocità della manovra e attaccare maggiormente la profondità.

Il suo rendimento sarà quindi legato anche alla capacità di sfruttare le occasioni che il tecnico gli concederà.

La concorrenza sulle fasce

Nel Milan la concorrenza nel reparto offensivo è elevata e ogni giocatore dovrà conquistarsi il proprio spazio. Per Chukwueze la sfida sarà trasformare le qualità individuali in continuità di rendimento.

Amorim avrà così un'altra alternativa da utilizzare durante la stagione, soprattutto quando servirà cambiare ritmo e caratteristiche alla squadra.