Christian Pulisic è tornato al centro dell'attenzione in casa Milan. Dopo il gol e la prestazione contro il Lecce, l'attaccante americano ha ritrovato fiducia e centralità nel progetto di Ruben Amorim. E proprio nelle ultime ore è emerso anche il tema del suo futuro in rossonero, con il club che starebbe valutando un nuovo accordo per blindarlo.

Pulisic, la risposta arrivata contro il Lecce

La sfida di San Siro ha rappresentato un momento importante per Pulisic. L'americano è partito titolare per la prima volta sotto la gestione Amorim e ha subito lasciato il segno, contribuendo al successo per 3-0.

La prestazione ha riportato in primo piano le qualità dell'attaccante, dopo un periodo nel quale aveva trovato meno continuità. Il Milan lo ha inoltre indicato come MVP della sfida contro il Lecce, ulteriore riconoscimento per la sua prova.

Il Milan pensa al futuro

Il rendimento ritrovato potrebbe avere conseguenze anche sul futuro del giocatore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan starebbe lavorando a un rinnovo per Pulisic, con l'ipotesi di un prolungamento fino al 2031.

Si tratta al momento di un'operazione riportata dalla stampa e non di un rinnovo ufficializzato dal club. La situazione potrebbe quindi evolversi nelle prossime settimane.

Amorim ritrova una pedina importante

La centralità di Pulisic si lega anche alle nuove idee tattiche di Amorim. Il tecnico portoghese ha mostrato maggiore flessibilità nell'assetto del Milan e contro il Lecce ha concesso più libertà ai propri giocatori offensivi.

Dopo il gol ritrovato e una prestazione convincente, Pulisic può quindi affrontare la pausa per le Nazionali con un nuovo slancio. E il possibile rinnovo aggiunge un ulteriore elemento al suo ritorno al centro del progetto rossonero.