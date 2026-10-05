Il Milan si prepara finalmente per la settimana della prossima giornata di campionato: oggi si riprendono le sessioni di allenamento a Milanello. Due giocatori rossoneri hanno concluso le loro attività con le rispettive nazionali.

Finalmente, siamo entrati nella settimana in cui il calcio di club riprenderà. Il Milan affronterà domenica, tra sei giorni, la difficile trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, una squadra che di solito si esprime al meglio contro le grandi, come ha dimostrato quest’anno contro la Juventus. Per questo motivo, dopo i due giorni di pausa concessi da Ruben Amorim nel fine settimana, oggi il team torna a lavorare a Milanello sotto la guida dell'allenatore portoghese e di tutto il suo staff.

Oggi riprendono gli allenamenti: due giocatori rientrano dalla Nazionale

Oggi ilinizia nuovamente ad allenarsi, ma con un gruppo ancora ridotto. Rimangono sempre dodici i giocatori a disposizione di Ruben Amorim, tenendo presente cheè ancora in fase di recupero da una distorsione alla caviglia:. Nel frattempo, ieri hanno concluso i loro impegni due calciatori rossoneri: per il Portogallo. I due rientreranno probabilmente oggi a Milano e domani saranno di nuovo a Milanello.