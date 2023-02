Milan terzo in attesa di Lazio e Roma. Stasera scontro diretto

In attesa di Lazio-Samp (che si disputerà domani all'Olimpico alle 20.45) e Cremonese-Roma (in programma martedì alle 18.30), il Milan si trova al momento terzo in classifica (con gli stessi punti dei giallorossi) e stasera sfiderà una delle avversarie dirette per il posto Champions. I rossoneri arrivano al match di stasera con tre punti di vantaggio sulla Dea, reduce da una brutta sconfitta contro il Lecce al Gewiss Stadium per 2-1. Dal canto suo il Diavolo -inoltre- arriva da tre vittorie consecutive (tra campionato e Champions League) con lo stesso risultato (1-0) e a porta inviolata.