Mercato Milan / Maldini tenta il colpo fenomenale: “Può arrivare gratis!” | News

Il prossimo sarà un mercato molto importante per il Milan, che dovrà rinnovare parecchio. Sono attesi diversi addii pesanti e, ovviamente, anche nuovi colpi in entrata per rinforzare la rosa a disposizione di Pioli in praticamente tutti i reparti. Insomma, di lavoro da fare ce ne sarà parecchio e per questo è fondamentale partire in anticipo.