Il Bournemouth si prepara ad affrontare il Milan in Europa League con grande entusiasmo. Alla vigilia della sfida, Marcus Tavernier ha parlato ai canali ufficiali del club inglese, sottolineando il valore di una partita contro una società dalla lunga tradizione internazionale. Per l’esterno, l’incontro rappresenta un’occasione importante non soltanto sul piano sportivo, ma anche per il percorso di crescita del club.

Tavernier: “Volevamo affrontare queste grandi squadre”

Il giocatore inglese ha raccontato le sensazioni provate dalla squadra dopo aver conosciuto gli avversari del proprio cammino europeo, evidenziando il desiderio di misurarsi con club abituati a competere ai massimi livelli.

“Per noi è il nostro lavoro, ma allo stesso tempo, quando abbiamo saputo il sorteggio, volevamo affrontare queste grandi squadre che hanno ottenuto così tanti successi nei propri campionati e nelle competizioni europee”, ha dichiarato Tavernier.

L’esterno ha poi ricordato quanto sarebbe sembrata speciale una partita del genere soltanto pochi mesi fa: “Se la scorsa stagione mi avessi detto che in questa avremmo giocato in casa contro il Milan in Europa League, credo che avremmo colto al volo l’occasione”.

Bournemouth, la sfida al Milan come tappa di crescita

Le parole di Tavernier raccontano l’ambizione di una società che vuole consolidare la propria presenza sulla scena internazionale.

“È un momento incredibile per il club, in linea con il percorso che vogliamo intraprendere: continuare a partecipare a questo tipo di partite e rendere l’AFC Bournemouth un club ancora più importante a livello mondiale”, ha aggiunto il giocatore.