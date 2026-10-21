Domani sera, nella sfida contro il Bournemouth, Ruben Amorim apporterà diverse modifiche rispetto all'ultima gara di campionato giocata contro l'Atalanta

"Turnover: Loftus-Cheek e Cisse in forma" è il titolo di Tuttosport in preparazione per, incontro valido per la terza giornata della fase a gironi dell'Europa League. In questa occasione, Ruben Amorim effettuerà certamente delle sostituzioni rispetto all'ultimo incontro di campionato contro: si prevede ad esempio il possibile rientro dal primo minuto die dia supporto dell'attaccante centrale, che dovrebbe essere

Ci sono anche aggiornamenti sugli esterni, con possibilità di impiego come a Salisburgo per Omari Hutchinson a destra e Davide Bartesaghi a sinistra. Ci sono incertezze a centrocampo con Luka Modric, Ardon Jashari, Yunus Musah e Adrien Rabiot in lizza per le due maglie da titolare. In difesa, invece, Amorim dovrebbe riproporre Fikayo Tomori, che potrebbe concedere un po' di riposo a uno tra Mario Gila e Koni De Winter.