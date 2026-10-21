Brutte notizie in casa Milan alla vigilia della trasferta contro il Bournemouth, in programma giovedì 22 ottobre alle ore 21 e valida per la terza giornata della fase campionato di Europa League. Samuel Chukwueze è costretto a fermarsi a causa di un problema all’anca sinistra e non sarà a disposizione di Ruben Amorim per l'impegno europeo. Un'assenza che complica i piani del tecnico portoghese, già chiamato a gestire le energie della squadra in un periodo ricco di appuntamenti.

Chukwueze, visita specialistica per valutare l’infortunio

L'esterno nigeriano sarà sottoposto nel pomeriggio a una visita specialistica di controllo, necessaria per chiarire l'entità del problema fisico. Soltanto dopo gli accertamenti sarà possibile stabilire con maggiore precisione i tempi di recupero.

Al momento, dunque, non ci sono indicazioni definitive sulla durata dello stop. Lo staff medico rossonero seguirà attentamente l'evoluzione della situazione, con l'obiettivo di comprendere quando il giocatore potrà tornare a disposizione dell'allenatore.

Amorim perde un’alternativa offensiva

L'assenza di Chukwueze rappresenta un contrattempo per il Milan, soprattutto considerando il calendario fitto tra campionato ed Europa League. Il nigeriano offre velocità, imprevedibilità e capacità di saltare l'uomo, caratteristiche importanti per variare le soluzioni offensive durante le partite.

Contro il Bournemouth, Amorim dovrà quindi affidarsi alle altre alternative presenti in rosa. Tra i giocatori che potrebbero trovare spazio figura Alphadjo Cisse, reduce dalla tripletta realizzata contro il Salisburgo e candidato a tornare titolare dopo la panchina contro l'Atalanta.

L'attenzione resta comunque concentrata sulle condizioni di Chukwueze. Il Milan attende l'esito della visita specialistica per conoscere la reale entità dell'infortunio e capire se l'esterno sarà costretto a saltare anche i prossimi impegni.