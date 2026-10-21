Adrien Rabiot sta discutendo con il Milan per estendere il suo contratto fino al 2030 e la negoziazione sarebbe già in fase avanzata

Come riportato stamattina dal Corriere della Sera, la trattativa per prolungare l'accordo difino al 2030 è già molto promettente, aggiungendo due anni all'attuale termine del 2028. Il centrocampista francese, figura fondamentale nel Milan guidato da, ha iniziato la stagione in modo straordinario con quattro reti e tre assist. Il numero 12 rossonero, secondo quanto segnalato da Opta, è il centrocampista con il maggior numero di gol in questa Serie A (quattro) e il più attivo nelle azioni decisive del campionato attuale (sette - 4G, 3A). In generale, nessun giocatore della stessa posizione ha partecipato a più marcature nei cinque principali campionati europei.

Dopo la vittoria per 3-2 contro l'Atalanta, Rabiot ha espresso un duro commento riguardo al calo di rendimento del Milan nella parte finale della partita: "Non è una questione fisica, ma mentale. Eravamo in vantaggio di 3 gol e poi abbiamo perso di vista l'attenzione e la concentrazione. Affrontare una squadra di qualità può portare a rischi di pareggiare o perdere. Avevo già sottolineato, forse contro il Sassuolo, che dovevamo lavorare su questi aspetti, sulla mentalità. Il calcio funziona così, se perdi la concentrazione rischi di non vincere le partite. Il primo tempo è andato bene, ma è necessario rivedere questa partita. Anche chi subentra deve dare di più, entrare in campo con la giusta mentalità, secondo me. Tuttavia, questi sono tre punti fondamentali, quindi siamo davvero felici" sono le dichiarazioni rilasciate dal francese a Sky.