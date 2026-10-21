Non arrivano buone notizie da Milanello alla vigilia della trasferta europea contro il Bournemouth. Dopo il forfait di Samuel Chukwueze, fermato da un problema all’anca sinistra, anche Gonçalo Ramos è costretto a fermarsi. Come riferito da Manuele Baiocchini in diretta su Sky Sport, l’attaccante portoghese ha accusato un sovraccarico muscolare al polpaccio durante l’allenamento di questa mattina e non sarà disponibile per la gara di Europa League.

Gonçalo Ramos si ferma: domani gli esami strumentali

Il centravanti ha già lasciato il centro sportivo rossonero e nella giornata di domani sarà sottoposto agli esami strumentali per valutare con precisione l’entità del problema. Soltanto dopo i controlli sarà possibile stabilire i tempi di recupero e capire se l’infortunio potrà condizionare anche i successivi impegni del Milan.

Al momento, dunque, non ci sono indicazioni definitive sulla durata dello stop. La certezza è che Ramos non verrà convocato per la sfida contro il Bournemouth, privando Ruben Amorim di un’altra alternativa nel reparto offensivo.

Dopo Chukwueze, un’altra assenza per il Milan

La giornata si complica ulteriormente per l’allenatore portoghese, che deve fare i conti con due indisponibilità in vista dell’appuntamento europeo. Chukwueze era già stato costretto a fermarsi prima dell’allenamento mattutino a causa del problema all’anca sinistra, mentre il problema al polpaccio di Ramos è emerso durante la seduta a Milanello.

Due assenze che riducono le opzioni a disposizione di Amorim e lo costringono a valutare soluzioni alternative per affrontare la formazione inglese.