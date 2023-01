Si studia l’opzione Osorio. Il Milan rilancia per il cileno

Il Milansta cercando di muoversi sul mercato ma al momento senza frutti. I rossoneri non vincono dalla gara contro la Salernitana. I fondi non sono tanti e bisogna capire come investire le poche risorse rimaste dal mercato estivo. Secondo calciomercato.com al Milan sarebbe stato offerto Saint-Maximin che vorrebbe lasciare il Newcastle. Principalmente un esterno d’attacco a sinistra può essere spostato anche sulla trequarti. Ma la possibilità di ottenerlo a titolo definitivo in estate per i rossoneri è davvero remota.