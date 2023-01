Dionisi dopo il 5-2 sul Milan: “Oggi siamo stati premiati, prendiamoci tutto!”

Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa e ha detto: “Oggi ottima prestazione con atteggiamento giusto. Siamo stati premiati, ma non siamo guariti. Siamo sulla buona strada. Il Sassuolo non è di Dionisi, ma di tutti. Dobbiamo cercare di essere sempre migliori. Sugli episodi siamo stati più bravi e più fortunati di altre volte. Dobbiamo prenderci tutto e assumerci le nostre responsabilità. Perché siamo questi ma anche quelli contro la Sampdoria . Non è un caso che oggi arrivano segnali positivi dove siamo stati un po’ sfortunati ma avevamo fatto una partita giusta”.

Sull'atteggiamento

“C’è stato un po’ di atteggiamento negativo, ma non va bene. Sono arrivati ragazzi che avevano bisogno di un po’ di tempo, e tempo non ce n’è. Abbiamo fatto 10 partite su 19 senza Berardi. Non è facile per ragazzi nuovi che devono subito dare. Quando c’è un cambiamento il gruppo va aiutato. Quando sono arrivato io è iniziato un cambiamento, sono andati via i migliori. E chi non è andato via è perché deve ancora dimostrare il proprio valore qui, ma non lo si fa da singoli, lo si fa da squadra. Oggi siamo stati bravi e fortunati, ma non è stata una partita a senso unico. I ragazzi ci danno consapevolezza, aprono le orecchie dei giocatori e trattengono le parole. Non siamo solo questi, quelli che hanno vinto col Milan, siamo anche quelli che hanno fatto solo 17 punti nelle altre partite. Ci dobbiamo rimboccare le maniche e guardare avanti con ottimismo".