Di Biagio: “Quello di oggi il Sassuolo più bello, ma nel Milan tutto negativo”

Sentiamo le parole di Gigi Di Biagio

“Il 2023 del Milan è molto negativo sotto tutti i punti di vista. Il Sassuolo aveva dato segnali positivi già a Monza, quello di oggi è stato il Sassuolo più bello della stagione, che ha ritrovato un Berardi stratosferico. Adesso c'è il derby, i tifosi sono ancora vicini alla squadra, ma non so per quanto tempo: presto prenderanno una posizione. Il Milan è una squadra che gioca all'attacco, nel momento in cui la partita si mette su certi binari, sembra non avere un piano B. Non riesce a stare dentro ad una partita complicata e sporca". Queste le parole in esclusiva negli studi di Dazn dove l'ex commissario tecnico dell'Italia Under 21 Gigi Di Biagio ha parlato della sconfitta del Milan contro il Sassuolo per cinque reti a due. <<<Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha fatto mea culpa dopo la roboante sconfitta contro il Sassuolo: le sue parole!>>>