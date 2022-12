Milan, si studia per Armando Broja per la prossima stagione

Fra le suggestioni rossonere in tema calciomercato si è inserito anche il nome della sponda del Chelsea , Armando Broja . Il classe 2001 potrebbe sbarcare a Milano la prossima stagione. I rossoneri lo starebbe inseguendo da diverso tempo in realtà. L'affare potrebbe andare in porto ma non nell'immediato.

Il punto è che il Chelsea non vorrebbe cederlo a titolo definitivo al Diavolo. Tuttavia Broja non ha la maglia da titolare con i Blues e vorrebbe quindi fare nuove esperienze. Su di lui è emerso anche l'interesse di un altro club italiano: il Napoli. Anche se in quel ruolo i partenopei non possono di certo lamentarsi grazie alle prestazioni di Giovanni Simeone e Victor Osimhen. Il retroscena su di lui: il giocatore avrebbe dovuto lasciare Londra già la scorsa estate. La sua avventura al Chelsea non gli sta portando troppe soddisfazioni. L'attaccante albanese nato nel Regno Unito starebbe smaniando per trovare una valida vetrina di livello per giocare con maggiore continuità.