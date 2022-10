Gattuso fa infuriare i tifosi rossoneri: ” Scudetto? Spero vinca Spalletti”

Fermato da un giornalista de Le Iene , Gattuso è stato chiamato a rispondere ad una particolare domanda. Chi speri che vinca lo Scudetto questa stagione? Ringhio non ha avuto tentennamenti e ha subito espresso la sua preferenza per il Napoli.

“Spero vinca la squadra di Spalleti. Penso che dopo tantissimi anni, anche per come sta giocando, in questo momento se lo merita” ha dichiarato l’ex Milan.