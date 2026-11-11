Riccardo Stefanelli siede nel consiglio d'amministrazione del Milan e ha ricevuto il premio La Clessidra, un riconoscimento alla carriera. A margine, in esclusiva con Tuttomercatoweb, ha parlato del club e soprattutto di Gerry Cardinale. «Sono onorato», ha esordito, raccontando che il premio è nato proprio da un contatto con il fondatore di RedBird.

Stefanelli e Cardinale si sono conosciuti nel luglio 2022, quando il fondo americano stava per rilevare il Milan da Elliott. All'inizio, ha ammesso il consigliere, le visioni su calcio e business non coincidevano del tutto. Oggi la linea è quella del proprietario, che Stefanelli descrive come entusiasta e coerente. Le priorità, nella sua lettura, sono prima di tutto sportive; poi vengono i progetti esterni, a partire dallo stadio.

Amorim e il nuovo impianto

Su, il consigliere ha detto di non averlo ancora conosciuto di persona. Lo ha definito serio e giovane, ha raccontato che i giocatori lo apprezzano e si è detto soddisfatto perché «si vede la nascita di un progetto». Una lettura che coincide con quella di Cardinale, che dopo la vittoria di Marassi aveva

Il passaggio più concreto riguarda lo stadio. «Dovrebbe essere realizzato entro il 2031», ha detto Stefanelli, ricordando che il nuovo impianto era uno degli obiettivi dichiarati di Cardinale fin dall'inizio. Una data che arriva in giorni in cui il dossier è tornato caldo a Palazzo Marino, con il Consiglio comunale che ha avanzato nuove richieste sul progetto.