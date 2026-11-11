La trasformazione di Niclas Fullkrug è davvero straordinaria, e solo una disciplina come il calcio può offrire simili opportunità. Da giocatore poco apprezzato con il Milan a stella della nazionale tedesca al suo ritorno in Germania. Infatti, dopo oltre un anno, il bomber tedesco è ritornato in Nazionale, convocato dal selezionatore Jurgen Klopp per le ultime due partite della fase a gironi della UEFA Nations League contro Serbia e Olanda. L'ex attaccante del Milan ha già realizzato 13 gol in 11 partite giocate con il Werder, mantenendo una media di un gol ogni 64 minuti in campo. Statistiche impressionanti. Pertanto, il tedesco ha ripreso a discutere della sua poco fortunata esperienza milanista nella scorsa stagione. Ecco alcuni estratti delle sue dichiarazioni e ricordi riguardanti il Milan:

Fullkrug sulla sua esperienza passata al Milan

"Milan? Non sono mai stato scontento durante il mio periodo all'estero, sono molto riconoscente per quelle esperienze perché nella vita c'è molto oltre al calcio. Certamente il calcio ha grande significato, ma quando ti trasferisci all'estero riesci comunque a separare la vita personale da quella lavorativa. Ho conservato molti ricordi positivi da quei due anni. La difficoltà principale è stata mantenere la forma fisica. Non ho smesso di saper giocare a calcio in quel periodo. "